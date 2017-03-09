Состоялся телефонный разговор глав Казахстана и Сербии

В ходе телефонного разговора стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, передает akorda.kz.
Лидеры государств Нурсултан Назарбаев и Томислав Николич выразили удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Казахстана в Белград 23-25 августа 2016 года.
Т.Николич высоко оценил осуществляемые под руководством Нурсултана Назарбаева реформы по политической и экономической модернизации Казахстана.
Президенты двух стран подтвердили готовность к дальнейшему укреплению дружественных казахстанско-сербских отношений.