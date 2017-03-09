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Состоялся телефонный разговор глав Казахстана и Сербии

09.03.2017 18:27   341   0
В ходе телефонного разговора стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, передает akorda.kz
 
Лидеры государств Нурсултан Назарбаев и Томислав Николич выразили удовлетворение ходом реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Казахстана в Белград 23-25 августа 2016 года.
 
Т.Николич высоко оценил осуществляемые под руководством Нурсултана Назарбаева реформы по политической и экономической модернизации Казахстана.
 
Президенты двух стран подтвердили готовность к дальнейшему укреплению дружественных казахстанско-сербских отношений.
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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    42

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
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  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
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    109

Цифра дня
Более 1
трлн тенге
Выделит Правительство РК для оздоровления банковского сектора
Цитата дня
Уголовное преследование должно осуществляться строго в рамках законодательства. Нельзя задерживать граждан без веских обоснований и доказательств
Нурсултан Назарбаев
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