Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Александром Лукашенко

Главы государств обменялись мнениями по вопросам текущей деятельности и дальнейшего развития Евразийского экономического союза и рассмотрели аткуальные вопросы для двустороннего сотрудничества.

В ходе беседы Назарбаев и Лукашенко обсудили наиболее актуальные темы двустороннего сотрудничества.

Также был рассмотрен график предстоящих встреч. Президент Казахстана пригласил президента Беларуси принять участие в предстоящем саммите Шанхайской Организации сотрудничества и открытии международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.