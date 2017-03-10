Шотландия может провести референдум о независимости осенью 2018 года

Перспектива голосования по вопросу независимости Шотландии, которое может привести к расколу Соединенного Королевства всего за несколько месяцев до выхода из ЕС, усилит тревоги вокруг Brexit и грозит неопределенными последствиями пятой по величине экономике мира, передает reuters.com.

Угроза проведения референдума также усиливает давление на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая готовится начать официальные переговоры с остальными 27 членами ЕС об условиях выходы страны из блока.

Стерджен сказала, что осень 2018 года была бы "разумным временем" для проведения голосования, поскольку тогда в общих чертах будет известен договор о выходе из ЕС.

"Я думаю, что этот промежуток - начиная с момента, когда станут известны детали договора с ЕС, и до выхода Соединенного Королевства из блока - будет разумным временем для того, чтобы Шотландия сделала этот выбор, если мы решим избрать подобный путь", - сказала Стерджен в интервью.

Решение о дате проведения голосования пока не принято, добавила она. По конституции Великобритании, референдум должно будет одобрить правительство Мэй, которая неоднократно говорила об отсутствии необходимости проводить второе голосование по вопросу независимости Шотландии. Первый референдум состоялся в 2014 году.

Результаты июньского референдума о Brexit поставили будущее Соединенного Королевства под сомнение, поскольку Англия и Уэльс проголосовали за выход из ЕС, а Шотландия и Северная Ирландия - за сохранение страны в составе блока.

Стерджен ранее предупредила, что планы правительства в Лондоне, касающиеся Brexit, особенно решение Мэй пожертвовать доступом к единому рынку ЕС ради контроля над границами, создали необходимость проведения еще одного голосования по вопросу независимости Шотландии, поскольку обстоятельства изменились по сравнению с 2014 годом. Тогда 55 процентов шотландцев проголосовали против выхода из Соединенного Королевства, в то время как за независимость высказались 45 процентов.

Большинство опросов свидетельствует о том, что за независимость Шотландии, как и в 2014 году, выступают порядка 45 процентов населения, и большинство не хотят нового референдума.