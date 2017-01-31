Шотландия поставила Великобритании ультиматум по Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен поставила британскому премьер-министру Терезе Мэй ультиматум сроком в два месяца, чтобы договориться по Brexit и намекнула на новый референдум о независимости региона, передают РИА Новости.

Ранее Стерджен заявляла, что новый референдум о независимости Шотландии может пройти до выхода Великобритании из ЕС.

"Это одна из моих последних ключевых возможностей объяснить премьер-министру, что мне необходимо увидеть какие-либо движения с ее стороны, и у нее есть возможность в течение нескольких недель показать, что это движение не заставит себя ждать", - заявила Стерджен. Она добавила, что "пока компромисс или попытки найти компромисс шли только со стороны шотландского правительства".

По данным издания, до конца марта, когда будет задействована 50-я статья Лиссабонского договора о выходе из ЕС, может состояться конференция Шотландской национальной партии, лидером которой является Стерджен. На ней она может объявить о проведении нового референдума о независимости Шотландии.

Шотландская национальная партия также намерена активно включиться в обсуждение Brexit, предложив порядка 50 поправок. Шотландия на референдуме 23 июня 2016 года, в отличие от страны в целом, проголосовала за сохранение членства в ЕС.

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"Мы сделаем все, чтобы волеизъявление народа Шотландии было учтено",- сказала представитель партии по юридическим вопросам Джоанна Черри. Она напомнила, что план правительства должен получить одобрение нового министерского совета, куда входят главы автономных регионов страны – Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

На референдуме 2014 года Шотландия проголосовала за то, чтобы остаться в составе Великобритании (55% за / 45% против). Но после британского референдума по Brexit, когда британцы проголосовали за выход из ЕС, Соединенное Королевство, по словам Стерджен, "перестало быть той страной, в которой шотландцы тогда решили остаться".