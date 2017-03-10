Совбез ООН осудил запуск баллистических ракет КНДР

Казахстанская делегация приняла участие в экстренном заседании Совета Безопасности ООН в связи с запуском 6 марта 2017 года Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) четырех баллистических ракет. Участники заседания единогласно осудили очередное нарушение властями КНДР соответствующих резолюций Совета Безопасности, сообщает пресс-служба МИД РК.

В своем выступлении постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров выразил серьезную озабоченность произведенными Северной Кореей запусками ракет в нарушение резолюций Совета Безопасности, отметив, что подобные действия КНДР подрывают общие международные усилия по укреплению региональной и глобальной безопасности.

Выступая за денуклеаризацию Корейского полуострова, Казахстан видит решение северокорейской проблемы исключительно путем мирных политико-дипломатических переговоров через укрепление мер доверия и проведение открытого диалога без предварительных условий. В этой связи Умаров напомнил участникам, что мирное разрешение проблемы является наиболее значимым элементом всех резолюций СБ ООН, которые должны рассматриваться в качестве первостепенной цели всех предпринимаемых усилий. Казахстанский представитель выступил за принятие конкретных мер, необходимых для снижения напряженности в регионе и достижения прогресса в урегулировании ситуации.

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По итогам заседания члены Совета Безопасности согласились удвоить усилия по выполнению санкций в отношении КНДР, а также подтвердили важность поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом.

Как известно, накануне Совет Безопасности ООН принял заявление, в котором жёстко осудил запуск баллистических раке и вновь призвал все страны принять практические меры по выполнению санкций в отношении КНДР.