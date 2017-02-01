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Совбез ООН призвал прекратить боевые действия в Донбассе

01.02.2017 08:39   385   0

Совет безопасности ООН заявил об обеспокоенности ухудшением ситуации на востоке Украины и призвал немедленно восстановить режим прекращения огня, говорится в принятом СБ заявлении, сообщают РИА Новости.

"Члены Совета безопасности выразили серьёзную обеспокоенность в связи с опасным ухудшением ситуации на востоке Украины и серьезным влиянием на местных жителей", - говорится в принятом заявлении.

"Члены Совета безопасности призвали к немедленному возвращению к режиму прекращению огня", - отмечается в тексте.

Данный проект заявления во вторник внесла в СБ делегация Украины. Совет безопасности ООН в ходе закрытых консультаций во вторник обсудил ситуацию в Авдеевке.

В согласованном документе осуждается "использование орудий, запрещенных минскими соглашениями вдоль контактной линии в Донецком регионе, что привело к гибели и ранениям среди мирных жителей". Члены Совета также выразили "полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины", заявили о необходимости следовать резолюции 2202 и минским договоренностям.

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Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Из-за обстрелов подконтрольная властям Украины Авдеевка осталась без воды, тепла и света, в городе объявили чрезвычайное положение.

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