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США планируют создать альянс против Ирана

16.02.2017 09:27   1069   0

США вместе с ОАЭ, Саудовской Аравией, Египтом и Иорданией обсуждают возможность создать альянс против Ирана, узнала The Wall Street Journal.

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает с некоторыми странами возможность создания альянса, который бы делился разведывательной информацией с Израилем, чтобы противостоять Ирану. Об этом газете The Wall Street Journal сообщили несколько ближневосточных чиновников.

По словам пяти должностных лиц из арабских стран, США ведут переговоры с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом и Иорданией. Позже к альянсу могут присоединиться и другие страны.

По данным газеты, стороны обсуждают создание альянса по типу НАТО, в соответствии с чем нападение на одну страну можно будет расценивать как нападение на всех членов, входящих в союз. Однако чиновники подчеркивают, что все детали пока прорабатываются.

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Белый дом может предоставить военную и разведывательную поддержку альянсу. Вместе с этим, ни США, ни Израиль не считались бы частью союза, пишет WSJ.

«Они [администрация США] спрашивали дипломатические ведомства в Вашингтоне, готовы ли мы объединить силы при наличии Израиля. Роль Израиля бы ограничивалась бы обменом разведданными, а не в проведении наземных операций», — приводит газета слова дипломата из арабской страны.

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WSJ пишет, что Саудовская Аравия и ОАЭ выдвинули США требование в ответ на сотрудничество с Израилем. Они хотят, чтобы Белый дом отменил закон, который позволяет потерпевшим во время терактов 11 сентября 2001 года и их семьям подавать в суд на другие страны из-за их роли в терактах, который касается Саудовской Аравии. Чиновники из администрации Трампа заверили, что будут пытаться изменить этот закон, сообщили источники газеты.

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Собеседники издания также рассказали, что, по словам арабских дипломатов, они готовы более тесно сотрудничать с Израилем, если он прекратит строительство новых поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Они подчеркивают, что их позиция также будет зависеть от того, перенесет ли Дональд Трамп посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

Накануне Трамп провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он призвал правительство воздержаться от принятия решения по созданию независимого палестинского государства на территории страны. Американский президент призвал своего коллегу быть более гибким при переговорах. ​
 

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