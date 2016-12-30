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США высылают 35 российских дипломатов и вводят новые санкции

30.12.2016 09:36   989   0

Президент США Барак Обама распорядился в четверг выслать из страны 35 российских дипломатов и ввести санкции против представителей разведки РФ, которые, по мнению Вашингтона, были причастны к кибератакам в ходе американской президентской кампании в 2016 году.

Новые меры, принятые за несколько недель до окончания президентского срока Обамы, указывают на то, что отношения двух стран, сильно испортившиеся из-за конфликтов на Украине и в Сирии, достигли нового минимума.

"Эти действия последовали после неоднократных частных и публичных предупреждений, которые мы направляли российским властям и являются необходимым и адекватным ответом на попытки навредить интересам США в нарушение установленных международных норм поведения", - говорится в заявлении Обамы, находящегося в отпуске на Гавайях.

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Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина сказал, что Москва ответит на новые американские санкции "на принципе взаимности".

"Пока я не могу сказать, какой будет ответ, хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности", - сказал журналистам Дмитрий Песков.

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"Ответ будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент РФ".

Пока не ясно, станет ли избранный президент США Дональд Трамп, который раньше хвалил российского лидера Владимира Путина и назначил на главные должности людей, которым приписывают симпатии к РФ, пытаться отменить новые санкции после вступления на пост 20 января 2017 года.

Обама хочет предотвратить попытки России и других иностранных государств провести кибератаки. Такие атаки могут влиять на политические процессы в США, считают бывшие чиновники и эксперты в области кибербезопасности.

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В последнее время администрация нынешнего президента и обе партии оказывали все большее давление на Обаму, пытаясь убедить его дать более решительный ответ на кибератаки, которые привели к утечке в СМИ электронной почты представителей демократов в преддверии президентских выборов 8 ноября.

Обама ввел санкции против двух российских спецслужб - Главного разведывательного управления (ГРУ) и Федеральной службы безопасности, четырех офицеров ГРУ и трех компаний, которые "предоставляли... поддержку ГРУ" для проведения киберопераций.

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Обама сказал в своем заявлении в четверг, что Госдепартамент объявил "персонами нон грата" 35 сотрудников российских спецслужб и закроет российским представителям доступ к двум зданиям, в Нью-Йорке и Мэриленде, которые использовались РФ в разведцелях.

Высокопоставленный американский чиновник сказал Рейтер, что меры коснутся российского посольства в Вашингтоне и консульства в Сан-Франциско.

У русских есть 72 часа, чтобы покинуть территорию США, сказал чиновник. Доступ к двум зданиям, которые российские чиновники использовали для сбора разведданных, будет закрыт с полудня пятницы, сказал он.

"Эти меры были приняты в ответ на притеснение Россией американских дипломатов и на действия дипломатов, которые мы расцениваем как не соответствующие дипломатической практике", - сказал чиновник.

Госдепартамент давно жаловался, что агенты российских спецслужб и сотрудники ДПС притесняют американских дипломатов в Москве, а госсекретарь Джон Керри поднимал этот вопрос при общении с Путиным и российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Заставляя расплачиваться российских дипломатов в США, закрывая им доступ к этим двум зданиям, мы надеемся, что российские власти переосмыслят свои действия, которые ограничивают возможности и безопасность сотрудников нашего посольства в России", - сказал чиновник.

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Он отказался назвать имена российских дипломатов, которых коснутся новые санкции Вашингтона.

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