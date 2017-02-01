США за три дня отказали в допуске 721 гражданину из семи мусульманских стран

Американские власти отказали в допуске на борт самолетов, направлявшихся в США, 721 гражданину из семи государств с преимущественно мусульманским населением в первые трое суток действия нового указа президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционного контроля. Такие данные привел на пресс-конференции исполняющий обязанности начальника Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн.

Согласно изложенной им информации, за выходные в США воздушным транспортом прибыл 1 млн пассажиров, из которых 500 тыс. были иностранцами. По словам Макэлинэна, "721 лицам из затронутых стран, имевшим (американские въездные) визы (различных типов) было отказано в посадке" в аэропортах вылета. За этот же период американскую границу разрешили пересечь 1 060 иностранцам, имеющим вид на жительство в США, уточнил Макэлинэн. Кроме того, отметил он, в США были допущены в виде исключения 75 граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, имевшие как иммиграционные, так и неиммиграционные американские въездные визы.

Как рассказал и. о. главы Службы иммиграционного и таможенного контроля, входящей в структуру Министерства национальной безопасности, согласованная процедура теперь заключается в том, что обладателям американских вида на жительство или "специальных иммиграционных виз" из семи перечисленных стран разрешено за рубежом совершать посадку в самолеты, летящие в США. Затем они в пункте прибытия по существу подают отдельное прошение о пересечении американской границы, пояснил Макэлинэн. Между тем, подчеркнул он, обладатели простых иммиграционных и неиммиграционных американских виз из семи означенных государств пока не могут даже быть допущены на борт авиалайнеров, направляющихся в США из других стран.

Специалист также рассказал, что "на этой неделе (в США) прибывает 872 беженца".

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Президент Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ, ужесточающий порядок приема беженцев и устанавливающий запрет продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан семи вышеназванных государств. При этом размещение в США беженцев из Сирии было приостановлено на неопределенный срок. Документ также содержит распоряжение в целом приостановить на 120 дней реализацию программы размещения беженцев в Соединенных Штатах.

В свою очередь, министр национальной безопасности США Джон Келли на этой же пресс-конференции заверил, что в подготовке указа принимали участие "юристы (американского) правительства высокого ранга из всех (заинтересованных) ведомств". "Мы знали, что указ будет. Это не было сюрпризом", - утверждал Келли, комментируя путаницу, поначалу возникшую в аэропортах США вследствие начала исполнения указа.