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Стена между США и Мексикой обойдется в $21,6 млрд

10.02.2017 09:53   1185   0

Стена, которую президент США Дональд трамп хочет возвести на границе с Мексикой, обойдется в $21,6 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на доклад Министерства национальной безопасности США.

Возведение стены займет три с половиной года и будет осуществляться в три этапа посредством постепенного строительства заборов.

Таким образом, предполагается, что к 2020 году протяженность стены будет достигать более 1 250 миль (2 000 км).

В Белом доме отказались комментировать эту информацию.

Напомним, американо-мексиканский саммит, который планировалось провести в Вашингтоне 31 января, был сорван из-за непримиримой позиции президента США Дональда Трампа и его решения начать строительство стены на границе двух стран. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето категорически отказался выполнить ультимативное требование господина Трампа, чтобы расходы на возведение стены оплачивала мексиканская сторона.

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