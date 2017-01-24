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Страны-гаранты соглашения о перемирии в Сирии работают над итоговым документом

24.01.2017 14:48   866   1

Переговоры по Сирии в Астане, которые начались в понедельник, 23 января могут перенестись на среду, сообщают СМИ.

Источники РИА Новости в различных делегациях сообщают, что работа над итоговым документом продолжается. Предполагается, что его подпишут страны-гаранты соглашения о перемирии в Сирии (Россия, Турция и Иран), а делегации официального Дамаска и вооружённой оппозиции выступят по отдельности со своими заявлениями. В ООН, а также в оппозиции считают, что акцент в итоговом коммюнике необходимо сделать на подтверждении режима прекращения огня.

В кулуарах начались разговоры о том, что консультации могут затянутся до вечера вторника, а то и перенестись на среду. Советник делегации сирийской оппозиции Усама Абу Зейд пояснил, что если страны-организаторы посчитают, что на переговоры нужно больше времени — еще один день — этот вопрос решать им.

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"Мы сюда приехали не для того, чтобы остаться тут на один или два дня и уехать, мы здесь для достижения целей, в рамках четкого трека", — сказал он.

В свою очередь, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, тем не менее, сообщил журналистам, что надеется на согласование итогового документа до конца дня во вторник.

Вооруженная оппозиция не будет подписывать итоговое соглашение по переговорам в Астане

Как сообщает МИА КазИнформ страны-гаранты выходят на достижение понимания о содержании итогового трехстороннего документа по итогам встречи в Астане.

«Страны-гаранты выходят на достижение понимания о содержании итогового трехстороннего документа по итогам встречи в Астане. В фокусе - закрепление режима прекращения огня. Активно вовлекаются в переговорный процесс представители правительства и оппозиции Сирии, представитель ООН. Атмосфера, в целом, конструктивная», - отметил информированный источник, близкий к организаторам переговоров.

 

24 января 16:06
ЖУМАБАЙ
я считаю что представитель 00Н И СТРАНЫ ГАРАНТЫ В ИТОГЕ ДОГОВОРЯТСЯ О ПРЕКРАШЕНИЯ ОГНЯ В СИРИИ
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