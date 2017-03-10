Суд Южной Кореи утвердил импичмент президента

Конституционный суд Южной Кореи поддержал решение парламента об импичменте президента Пак Кын Хе.

Данное решение означает, что Пак Кын Хе должна немедленно покинуть официальную резиденцию президента в Сеуле, где она продолжала оставаться уже после того, как парламент вынес решение об импичменте.

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту 9 декабря. Президент была отстранена от своих обязанностей до момента, пока свое решение вынесет Конституционный суд.

Пак Кын Хе станет первым демократически избранным лидером Южной Кореи, который досрочно покидает свой пост. Согласно конституции страны, президентские выборы должны быть проведены через 60 дней.

Политический скандал в Южной Корее разразился после того, как стало известно, что президент допустила к секретным документам свою подругу Чхве Сун Силь, нарушив тем самым Конституцию страны и иные законы. Подругу президента также подозревают в том, что она вымогала деньги крупных корейских компаний, заставляя перечислять крупные суммы в связанные с ней фонды.

Сама Пак Кын Хе говорила, что готова уйти в отставку, если парламент страны проголосует за импичмент.

Глава РК подписал поправки в Конституцию

Фото: ТАСС