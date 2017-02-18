Свыше 80 министров обороны и иностранных дел встретились в Мюнхене

В Мюнхене проходит конференция по безопасности. Как заявляют организаторы, данное мероприятие является важным и, самое главное, нейтральным местом встреч глав оборонных ведомств и ведущих дипломатов, сообщает РИА-Новости.

В пятницу в Мюнхене открылась конференция по безопасности. По словам организаторов, в ней приняли участие более 30 глав государств и правительств и свыше 80 министров обороны и иностранных дел.

«Эта конференция обещает быть самой волнительной за последние десятилетия. Это объясняется большим числом высокопоставленных гостей, в том числе из США, которые за три дня мероприятия обсудят широкий спектр вопросов, в том числе трансатлантические отношения и евробезопасность», - рассказал глава организации конференции Вольфган Ишингер.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выразил поддержку нынешнему президенту США Дональду Трампу. «Дайте Трампу шанс. Да, это новый стиль управления. Но не надо недооценивать новые подходы к достижению результатов».

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Президент Украины Петр Порошенко призвал западные страны ни в коем случае не снимать санкции с России. «Моя мысль очень ясна — ничто не должно решаться по Украине без нас. Любая сделка с Путиным без участия Украины лишь усугубит ситуацию».

В свою очередь министр иностранных дел КНР Ван И назвал отношения между Китаем и Россией опорой глобальной стабильности и пообещал в дальнейшем только укреплять их.

«Двусторонние отношения Китая и США — одни из самых важных в мире. Мы готовы работать с Соединенными Штатами на принципах неконфронтационности и неконфликтности", — добавил китайский министр.

Министр обороны Турции Фикри Ышик считает, что структура НАТО должна быть реформирована, так как не соответствует современным международным вызовам безопасности. "Наша обязанность — сделать НАТО еще сильнее, чем прежде. Необходима новая структура, НАТО должна быть адаптирован к новым вызовам. Альянс до сих пор не выполнил своих обязательств на юго-восточном фланге».