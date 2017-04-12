Таможенный кодекс ЕврАзЭС может начать действовать на полгода позже

Сроки вступления в силу нового Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) могут сдвинуться на 1 января 2018 года с 1 июля 2017 года.

По словам директора департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии Дмитрия Некрасова, ратификация кодекса протекает несколько медленнее, чем рассчитывалось изначально.

"Мы закладывали в договор о Таможенном кодексе такую норму - Таможенный кодекс вступит с момента сдачи последней ратификационной грамоты, но не ранее 1 июля. Мы рассчитывали, что ратификация пройдет в первом полугодии - для таможенных целей удобно было бы начать новую жизнь со второго полугодия", - сказал Некрасов.

"Наверное, более реалистичным сроком (вступления договора в силу ) будет 1 января 2018 года " - добавил он.

Некрасов предположил, что конкретные решения по завершению ратификационного процесса и гармонизации законодательства будут приняты во время майских встреч глав государств ЕврАзЭС.

Лидеры государств ЕврАзЭС (России, Киргизии, Армении и Казахстана) на заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге подписали Таможенный кодекс.

Также стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал новый Таможенный кодекс ЕврАзЭС. Ранее о подписании Белоруссией Таможенного кодекса сообщил директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрий Некрасов.



