Тереза Мэй хочет предотвратить повторный референдум о независимости Шотландии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила первого министра Шотландии Николу Старджен в том, что она хочет пожертвовать качеством жизни в обмен на выход из состава Соединенного Королевства, передает Vestifinance.ru.

Переговоры о выходе из состава Евросоюза на ближайшие два года станут главной темой в политической повестке дня для Великобритании. Тереза Мэй намерена сделать все, чтобы предотвратить повторный референдум о независимости Шотландии.

В 2014 г. большинство шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в составе Великобритании. Во время плебисцита в прошлом году шотландцы подавляющим количеством голосов выразили свое несогласие с большинством населения Великобритании, которое решило выйти из состава ЕС.

Это дало повод первому министру Николе Старджен заявить о необходимости проведения повторного голосования о статусе Шотландии, если британское правительство не смягчит свою позицию в отношении доступа к единому рынку ЕС, которым Мэй готова пожертвовать ради выхода из Евросоюза.

В то же время, как заявила Никола Старджен, Мэй не продемонстрировала гибкости и желания адаптировать свою позицию в ответ на озабоченность шотландской стороны по поводу переговорного процесса по Brexit. Как заявила шотландский министр, Лондону нельзя позволить диктовать условия будущего Шотландии.