Тереза Мэй подписала письмо о начале Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо, которое официально запустит процесс выхода Великобритании из Европейского союза, сообщает BBC.

Письмо с официальным извещением о задействовании Британией 50-й статьи Лиссабонского договора с целью выхода из Европейского союза будет доставлено председателю Европейского совета Дональду Туску сегодня.

Письмо доставит в 12.30 по Лондону (17.30 по Астане) посол Великобритании в ЕС сэр Тим Барроу. Этот момент станет формальным началом процедуры "брексита".

После этого Тереза Мэй проведет встречу с кабинетом министров, а затем выступит в британском парламенте.

В своей речи перед парламентариями она официально сообщит, что процесс выхода Великобритании из ЕС начался.

Мэй в своем выступлении также призовет страну к объединению. "Теперь, после того как решение покинуть ЕС принято, настало время объединиться", - скажет Мэй.