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Трамп отстранил исполняющую обязанности генпрокурора США

31.01.2017 09:48   620   0

Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером отстранил исполняющую обязанности генерального прокурора и министра юстиции США Салли Йейтс от должности после того, как она выразила сомнение в правомочности указа в области ужесточения иммиграционной политики, передает ТАСС.

"Исполняющая обязанности генерального прокурора Салли Йейтс предала Министерство юстиции, отказавшись выполнять законный указ, призванный защитить граждан Соединенных Штатов", - говорится в тексте.

В Белом доме отметили, что Йейтс была назначена в период работы администрации экс-президента Барака Обамы и неважно справлялась с обеспечением охраны границ и борьбой с нелегальной иммиграцией.

"Этим вечером президент Трамп освободил госпожу Йейтс от ее служебных обязанностей, назначив Дану Боэнте, федерального прокурора Восточного округа Вирджинии, исполняющим обязанности генпрокурора до тех пор, пока сенатор Джефф Сешнс не будет окончательно утвержден Сенатом", - указывается в заявлении. В нем также говорится, что демократы в верхней палате Конгресса задерживают процесс назначения Сешнса "исключительно по политическим причинам".

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Как ранее сообщила телекомпания CNN, Йейтс проинструктировала своих подчиненных насчет нецелесообразности подготовки правового обоснования указов Трампа в области ужесточения иммиграционной политики. Распоряжения Йейтс действуют до момента утверждения в Сенате кандидатуры нового министра юстиции, на пост которого выдвинут Сешнс.

Салли Йейтс - © AP Photo/J. David Ake

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Он поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев. Глава государства также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона возьмет к себе не более 50 тысяч человек. Кроме того, он ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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