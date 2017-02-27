США планируют увеличить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп поручит федеральным агентствам начать формировать пакет предложений по бюджету страны на следующий финансовый год, при этом новый бюджет предполагает увеличение затрат на оборону, передает РИА Новости.

По данным издания New York Times, оборонный бюджет страны увеличат за счет сокращения других расходов, в частности, на Агентство по охране окружающей среды. Никаких сокращений по социальным или медицинским программам не предусмотрено.

Чиновники новой администрации рассчитывают бюджет США из роста ВВП в 2,4% в 2017 году. Американские власти в первый год президентства Трампа не надеются достичь планки в 3%, которую президент обозначил в ходе предвыборной кампании.