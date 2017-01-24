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Трамп пообещал снизить налоги для среднего класса и компаний на 15–20%

24.01.2017 11:12   1389   0

Президент Дональд Трамп провел встречу с главами американских компаний, заявив им о своих намерениях уменьшить налоги и регулирование внутри США, а также предупредил их о возможном повышении налогов в случае вывода производства за пределы страны. 

Новый президент США в понедельник, 23 января, провел встречу с генеральными директорами ряда крупных компаний. На встрече присутствовали: Майкл Делл (Dell Technologies), Джефф Феттиг (Whirlpool), Марк Филдс (Ford Motor), Алекс Горски (Johnson & Johnson), Мэрилин Хьюсон (Lockheed Martin), Эндрю Ливерис (Dow Chemical), Элон Маск (SpaceX), Марио Лонги (US Steel). Пообещав руководителям американских компаний регулярно проводить подобные встречи, Дональд Трамп заявил о планах по "масштабному" снижению налогов как для среднего класса, так и для компаний. 

"Мы собираемся провести масштабное снижение налогов для среднего класса и для компаний. Масштабное снижение. Мы постараемся снизить их на 15–20%. Мы также масштабно сократим федеральное регулирование – возможно, почти на 75%", - заявил президент.

При этом президент Трамп предупредил глав американских компаний о том, что если они захотят вывести производство и рабочие места за пределы США, они будут наказаны налогами.

"Если это произойдет, мы наложим очень серьезный пограничный налог на производимые такими компаниями товары", - добавил Трамп.

В начале января 2017 г. эксперты рейтингового агентства Fitch отметили, что планы Дональда Трампа по снижению налогов могут привести к снижению суверенного кредитного рейтинга США из-за более существенного роста госдолга. Об этом заявил глава отделения Fitch Ratings по суверенным рейтингам Европы, Ближнего Востока и Африки Эд Паркер.

"По нашим оценкам, в среднесрочной перспективе давление на рейтинг США будет усиливаться. Еще до выборов у США был наиболее высокий государственный долг среди всех стран с рейтингом "AAA". Если к этому добавить планы Трампа по сокращению налогов на $6,2 трлн в течение следующих 10 лет, это может добавить еще примерно 33% к госдолгу США".
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