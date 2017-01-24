Трамп пообещал снизить налоги для среднего класса и компаний на 15–20%

Президент Дональд Трамп провел встречу с главами американских компаний, заявив им о своих намерениях уменьшить налоги и регулирование внутри США, а также предупредил их о возможном повышении налогов в случае вывода производства за пределы страны.
Новый президент США в понедельник, 23 января, провел встречу с генеральными директорами ряда крупных компаний. На встрече присутствовали: Майкл Делл (Dell Technologies), Джефф Феттиг (Whirlpool), Марк Филдс (Ford Motor), Алекс Горски (Johnson & Johnson), Мэрилин Хьюсон (Lockheed Martin), Эндрю Ливерис (Dow Chemical), Элон Маск (SpaceX), Марио Лонги (US Steel). Пообещав руководителям американских компаний регулярно проводить подобные встречи, Дональд Трамп заявил о планах по "масштабному" снижению налогов как для среднего класса, так и для компаний.
При этом президент Трамп предупредил глав американских компаний о том, что если они захотят вывести производство и рабочие места за пределы США, они будут наказаны налогами.
В начале января 2017 г. эксперты рейтингового агентства Fitch отметили, что планы Дональда Трампа по снижению налогов могут привести к снижению суверенного кредитного рейтинга США из-за более существенного роста госдолга. Об этом заявил глава отделения Fitch Ratings по суверенным рейтингам Европы, Ближнего Востока и Африки Эд Паркер.