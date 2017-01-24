Трамп пообещал снизить налоги для среднего класса и компаний на 15–20%

Президент Дональд Трамп провел встречу с главами американских компаний, заявив им о своих намерениях уменьшить налоги и регулирование внутри США, а также предупредил их о возможном повышении налогов в случае вывода производства за пределы страны.



Новый президент США в понедельник, 23 января, провел встречу с генеральными директорами ряда крупных компаний. На встрече присутствовали: Майкл Делл (Dell Technologies), Джефф Феттиг (Whirlpool), Марк Филдс (Ford Motor), Алекс Горски (Johnson & Johnson), Мэрилин Хьюсон (Lockheed Martin), Эндрю Ливерис (Dow Chemical), Элон Маск (SpaceX), Марио Лонги (US Steel). Пообещав руководителям американских компаний регулярно проводить подобные встречи, Дональд Трамп заявил о планах по "масштабному" снижению налогов как для среднего класса, так и для компаний.

"Мы собираемся провести масштабное снижение налогов для среднего класса и для компаний. Масштабное снижение. Мы постараемся снизить их на 15–20%. Мы также масштабно сократим федеральное регулирование – возможно, почти на 75%", - заявил президент.

При этом президент Трамп предупредил глав американских компаний о том, что если они захотят вывести производство и рабочие места за пределы США, они будут наказаны налогами.

"Если это произойдет, мы наложим очень серьезный пограничный налог на производимые такими компаниями товары", - добавил Трамп.