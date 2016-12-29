Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
332.61
+0.002%
EUR/KZT
347.28
+0.003%
RUB/KZT
5.49
-0.002%
EUR/USD
347.28
+0.003%
EUR/CHF
347.28
+0.003%
EUR/JPY
347.28
+0.003%
GBP/USD
407.28
+0.004%
USD/CHF
332.61
+0.002%
USD/JPY
332.61
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.61 347.28 5.49
+0.002% +0.003% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
56.29
+0.001%
Нефть WTI
53.75
-0.006%
Золото
1147.9
+0.006%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1105
+0.007%
Жилье Астана
1028
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.29 53.75 1147.9
+0.001% -0.006% +0.006%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Трудящиеся из стран ЕАЭС получат доступ к медицинскому страхованию в РФ

29.12.2016 12:19   801   0

С 1 января 2017 года в Российской Федерации трудящиеся из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получат доступ к обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Договором о ЕАЭС предусмотрено, что социальное обеспечение, за исключением пенсионного, трудящихся стран ЕАЭС и членов их семей, осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства трудоустройства. При этом к социальному обеспечению, в частности, относится обязательное медицинское страхование. Однако ранее у временно пребывающих трудящихся из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана не было возможности стать участником программы ОМС в России.

Евразийская экономическая комиссия проводила последовательную работу по обеспечению равных прав трудящихся из государств ЕАЭС по предоставлению медицинской помощи на российской территории, в том числе организовывала консультации по этому вопросу со странами-участницами. Стороны согласились с необходимостью соблюдать Договор о ЕАЭС, и в конце октября Министерство здравоохранения Российской Федерации выпустило приказ, касающийся изменений правил ОМС.

Сирия может быть разделена на зоны влияния между Россией, Турцией и Ираном...
Сирия может быть разделена на несколько неофициальных зон влияния в рамках сделки между Россией, Турцией и Ираном. А Башар Асад - может...

Казахстан выделит Кыргызстану $7,5 млн на обустройство таможни

«С принятием Россией этого решения десятки тысяч трудящихся из стран ЕАЭС получат доступ к социальным гарантиям наравне с российскими гражданами», – резюмировала член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, какое важное событие произошло в Казахстане в 2016 году, оказавшее большое влияние на экономику и политику РК?
  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане

  • 2. Стабилизация курса тенге

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс

  • 4. Активизация борьбы против коррупции

  • 5. Террористические атаки в Казахстане

  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане
    37

  • 2. Стабилизация курса тенге
    33

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс
    98

  • 4. Активизация борьбы против коррупции
    18

  • 5. Террористические атаки в Казахстане
    33

Цифра дня
0,8%
составил рост ВВП по итогам 11 месяцев 2016 года
Цитата дня
Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и актом гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон
Нурлан Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2016 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное