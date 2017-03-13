Участники сирийских переговоров прибывают в Астану

Участники очередной встречи в рамках Астанинского процесса по сирийскому урегулированию уже прибывают в Астану, передает МИА "Казинформ".

Об этом сегодня в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

«Буквально сегодня начинают прибывать делегации для участия в очередном раунде Астанинского процесса, направленного на урегулирование ситуации в Сирии. Во многом формат, повестка дня зависят от мнения стран-гарантов - Россия, Турция, Иран. Присутствие Иордании, которая на одной их технических встреч, состоявшейся 5 февраля в Астане, обеспечило присутствие здесь представителей вооруженных группировок оппозиционных сирийских сил, которые действуют на юге страны в приграничном районе с Иорданией», - отметил министр.

По словам Кайрата Абдрахманова, «можно сказать, что режим прекращения боевых действий, установленный в Сирии, уже возымел эффект, и количество тех, кто присоединился к перемирию, растет».

«На данный момент я не могу вам сказать, кто еще будет принимать участие в этой встрече. Мы получили официальное сообщение от РФ: спецпредставитель президента РФ, спецпредставитель министра иностранных дел РФ примут участие, заместители министров иностранных дел Турции и Ирана заявлены на участие. Мы ожидаем подтверждения от других участников этой встречи», - рассказал глава МИД.

Очередная встреча по Сирии в Астане состоится, предварительно, 14-15 марта. Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января. Их инициаторами проведения стали Турция, Россия и Иран. Второй этап переговоров проходил 16 февраля. Главной задачей переговоров является обеспечение и укрепление режима перемирия в Сирии.

ФОТО: ria.ru