Уилбур Росс возглавил Министерство промышленности и торговли США

Сенат США утвердил Уилбура Росса на пост министра торговли. В ходе голосования кандидатура Росса набрала более половины из 100 голосов сенаторов.

79-летний Росс известен как специалист по покупке обанкротившихся компаний с последующей оптимизацией их бизнеса для перепродажи. Он возглавлял собственную компанию W.L. Ross & Co., которая известна прежде всего агрессивной консолидацией сталелитейных активов, приведших к созданию International Steell Group в 2002 году. Согласно журналу Forbes, состояние Росса составляет $2,5 млрд.

Дональд Трамп выдвинул бизнесмена на пост министра торговли, чтобы тот добивался заключения "честных" торговых соглашений и сокращения торгового дефицита с такими странами, как Китай и Мексика.

Теперь Россу предстоит реализовывать повестку Трампа в области торговли. Президент США уже заявил о выходе страны из Транстихоокеанского торгового партнерства. Также он намерен кардинально пересмотреть намного более важное для США соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли с Мексикой и Канадой. Трамп заявляет, что это поможет вернуть производство в США и создать новые рабочие места. Критики Трампа заявляют, что этого не произойдет, поскольку производительность в экономике США не настолько высока, чтобы оправдывать очень высокие по мировым меркам зарплаты и выигрывать конкуренцию у развивающихся стран.

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