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Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин

21.02.2017 09:08   743   0

Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке. Чуркин умер за день до своего 65-летия, передает РБК.

«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин», - говорится в сообщении ведомства.

Чуркин ушел из жизни на рабочем посту, отмечает пресс-служба МИДа. Официальная причина смерти не разглашается. По информации источников New York Post, сегодня дипломат был с сердечным приступом помещен в Пресвитерианский госпиталь, где и скончался.

В штаб-квартире ООН почтили память Чуркина минутой молчания. «Дипломаты со всего мира выражают родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования», - говорится в сообщении на сайте организации.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Чуркина «великим дипломатом» и «неординарной личностью». «Мы потеряли родного человека», — подчеркнула она.

«Всю свою жизнь он посвятил защите интересов России, находился на самых передовых рубежах и на самых напряженных постах», - заявил первый заместитель постпреда России при ООН Петр Ильичев.

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Как рассказал РБК источник в дипломатических кругах, Ильичев будет исполнять функции постоянного представителя России при ООН до принятия в Кремле решения о преемнике Чуркина. «Он будет, как и во время отсутствия постпреда, во время командировок замещать его на заседаниях Совета Безопасности», - пояснил источник.

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