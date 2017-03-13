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В 2018 году Казахстан будет председательствовать в СБ ОНН

13.03.2017 11:28   599   0
«Кульминацией нашего непостоянного членства в Совете безопасности будет ротационное ежемесячно обновляемое председательство, которое выпадет на долю Республики Казахстан в данном органе в течение января 2018 года», - сообщил министр во время правительственного часа в Мажилисе Парламента, передает МИА "Казинформ".
 
По его словам, центральным вопросом председательства будет принятие определенного документа. Это может быть резолюция СБ, для чего требуется консенсус всех членов этого органа, либо заявление председателя совета по Центральной Азии и Афганистану. До начала председательства будет проведена работа по согласованию и отработке с членами совета вопросов, представляющих интерес для Республики Казахстан.
 
"После председательства нашей страны в СБ в январе 2018 года будет проведена работа по практической имплементации достигнутых договоренностей», - проинформировал министр.
 
с 1 января 2017 года Казахстан приступил к работе в Совете безопасности ООН в качестве непостоянного члена на предстоящий двухлетний период. 2 марта 2017 года исполнилось 25 лет членству Казахстана в ООН.
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