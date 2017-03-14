В Японии требуют немедленной отставки министра обороны

Томоми Инада оказалась в центре cкандала вокруг покупки организацией с националистическим уклоном земли под частную школу по цене в семь раз ниже рыночной, передает ТАСС.

"Мы требуем ее отставки. Она совершенно не годится на роль министра обороны страны", - заявил глава политического совета партии Огути Хироси.

Министра обвиняют в том, что в 2004 году она предоставляла юридические услуги этой организации и даже выступала ее представителем в суде. Тогда Инада еще не была политиком, а работала адвокатом. Министр обороны Японии не смогла уверенно опровергнуть эту информацию, признавшись, что не помнит, выступала ли когда-либо адвокатом у "Моритомо гакуэн".

Причиной скандала стал участок площадью 8 770 кв. м в городке Тоёнака в префектуре Осака, на котором "Моритомо гакуэн" в апреле этого года собиралась открыть частную начальную школу. Его оценочная стоимость равнялась примерно 956 млн иен ($8,37 млн), однако организация приобрела ее в семь раз дешевле - всего за 134 млн иен ($1,18 млн). Согласно условиям контракта организация взяла эту территорию в аренду на 10 лет, однако позднее под землей было обнаружено серьезное загрязнение, ликвидация которого потребовала бы по меньшей мере 800 млн иен ($7 млн). На этом основании была сделана скидка, при этом "Моритомо гакуэн" обязалась все убрать.

В скандале оказался замешан и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, поскольку его супруга Акиэ Абэ должная была стать почетным директором новой школы, но потом отказалась. Сам глава японского правительства категорически отрицает какую-либо связь с "Моритомо гакуэн".