В Астане началась встреча по сирийскому урегулированию

В Астане началась международная техническая встреча по сирийскому урегулированию. В ней принимают участие эксперты стран-гарантов - России, Турции, Ирана, а также представители ООН. Ожидается участие представителей Иордании, сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.

Сообщается, что стороны обсудят политические вопросы имплементации договоренностей, достигнутых по итогам международной встречи в Астане 23-24 января этого года.

Во второй половине дня ожидается брифинг по итогам встречи, сообщает Tengrinews.kz.

Напомним, что ранее специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что переговоры по Сирии в Астане дали хорошие результаты.

В качестве положительных моментов он отметил участие во встрече в Астане 13 оппозиционных группировок и создание механизма, цель которого – закрепить режим прекращения огня. Причем, гарантами эффективного функционирования этого механизма стали Россия, Турция и Иран.

«У участников есть серьезные намерения создать реальный механизм соблюдения перемирия. Три страны, имеющие там наземные силы, вы знаете, что я имею в виду. Россия, Турция и Иран стали гарантами. Они обладают необходимым потенциалом для поддержания режима прекращения огня», - отметил он.

В Астане завершилось заседание совместной группы по прекращению огня в Сирии