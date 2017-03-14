В Астане начинается третий раунд переговоров по Сирии

Сегодня в Астане стартует третий раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса.

Международные посредники – представители РФ, Турции, Ирана, а также делегации Дамаска и оппозиции в ходе двухдневных консультаций должны завершить разработку единой карты присутствия в Сирии подразделений террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (запрещены в РК), а также обсудить формирование конституционной комиссии.

В понедельник, 13 марта, в Астану прибыла делегация сирийского правительства во главе со спецпредставителем САР в ООН Башаром Джаафари и делегация Ирана, которую возглавляет замглавы МИД ИРИ Хосейн Джабери Ансари.

Российскую делегацию возглавит спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Примечательно, что Анкара в этот раз может повысить уровень представительства, и во главе делегации в Астану, по информации РИА Новости, прибудет замглавы МИД Седат Онал. В середине февраля встречу со стороны Анкары посетили лишь эксперты МИД, и тогда глава делегации Дамаска Джаафари подверг критике подобное представительство Турции, которое не соответствовало ее статусу одной из стран-гарантов перемирия в Сирии.

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Эксперты отмечают, что такое изменение в подходах Анкары может быть связано с состоявшимися на прошлой неделе переговорами лидеров Турции и России, где обсуждалась как подготовка к Астане, так и последующий созыв уже межсирийских переговоров в Женеве. Также в понедельник непосредственно перед началом "Астаны-3" состоялся телефонный разговор глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.

Офис спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры также получил приглашение принять участие в "Астане-3" и будет представлен командой технических экспертов, наблюдать за ходом консультаций будут представители США и Иордании.

Между тем участие в переговорах вооруженной сирийской оппозиции до сих пор под вопросом.

График переговоров третьего раунда предполагает проведение 14 марта предварительных консультаций, а 15 марта состоится пленарное заседание.