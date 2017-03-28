В Астане обсудили сотрудничество Казахстана и Узбекистана

Казахстан и Узбекистан обладают большими возможностями для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. К такому выводу пришли участники казахстанско-узбекского бизнес-форума, который прошел на прошлой неделе в Астане в рамках официального визита президента Узбекистана Шавхата Мирзиёева.

Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном по итогам 2016 года составил $1,5 млрд и показал, в целом, положительный результат. Среди стран СНГ Узбекистан занимает 3-е место после России и Китая по показателям взаимной торговли с нашей страной. И если в соседней республике сегодня работает около 230 предприятий с казахстанским участием, то в Казахстане эта цифра достигла 800 компаний.

В Казахстан с соседней республики завозятся, в основном, фрукты и овощи, пластик и продукция легкой промышленности. При этом на экспорт идут пшеница, мука, легковые авто, полуфабрикаты из железа, цинковые руда.

Товарооборот между странами ($ млрд)

Сформирована и обширная законодательная база для сотрудничества между нашими странами. Еще в 1998 был подписан договор «О вечной дружбе между Казахстаном и Узбекистаном». Были подписаны также ряд соглашений, которые призваны были способствовать взаимовыгодному сотрудничеству в различных отраслях.

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Но, несмотря на это, до сих пор не в полном объеме реализован потенциал по части взиаимного инвестирования. По данным заместителя председателя правления АО «НК KAZAKH INVEST» Алмаса Айдарова, за 11 лет компании Узбекистана инвестировали в Казахстан около $16,1 млн, тогда как наш бизнес вложил в экономику соседней страны в 16 раз больше – около 259,8 млн долларов США.

«Если посмотреть на взаимную торговлю, то мы ежегодно торгуем на 1,5 млрд долларов США, а к 2020 году есть цель увеличиться до 5 млрд долларов США. Сейчас Узбекистан является третьей страной по объемам торговли с Казахстаном после Китая и России. А инвестиционное сотрудничество этому не отвечает. Поэтому надеемся, что те поставки, те контракты, которые сейчас заключаются (речь идет о 75 контрактах почти на миллиард долларов, подписанных по итогам форума – прим.автора) и та перезагрузка отношений в торгово-экономических сферах, которые мы сейчас пытаемся наладить повлияет также на совместный поток инвестиции», - отметил он и призвал узбекских предпринимателей принять активное участие в реализации инвестпроектов в области машиностроения, АПК и пищевой промышленности, розничной торговли и химической промышленности.

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Сегодня решены вопросы по созданию трех торговых домов в области продовольственной продукции, промышленности, фармацевтики, по поставкам нефти и нефтепродуктов, нефтегазохимии, химии. Речь идет о ТОО Торговый дом «Узагроэкспорт-Казахстан», ТОО «Центрально-азиатский Торговый дом» и ТОО «А-Фруктс». В настоящее время правительствами двух стран ведутся переговоры по созданию торгового дома и по легкой промышленности.

В рамках визита президента Узбекистана в Казахстан успешно решены вопросы высоких ставок акцизов на муку и керамическую плитку, транзита казахстанских грузов через Узбекистан конвертации валют.

Бизнес – климат оптимален

Если же говорить о бизнес-климате страны, то в прошлом году Казахстан в рейтинге «Doing Business-2017» занял 35-ю позицию среди 190 экономик мира, повысив свой рейтинг на 16 пунктов по сравнению с «Doing Business-2016», в котором наша республика занимала 51-е место. При этом наша республика отмечена как лучший реформатор, в четвертый раз за последние 12 лет.

Казахстан также создал довольно благоприятные условия для иностранных инвесторов.

«Мы предоставляем дополнительный пакет преимуществ для иностранных инвесторов. Так называемый «базовый пакет» – это освобождение от таможенных пошлин и предоставление натурных грантов для приоритетных отраслей экономики. В случае если объем инвестиции превышает 2 млн МРП (примерно $12-13 млн), мы предоставляем «дополнительный пакет» преимуществ иностранным инвесторам, который предусматривает освобождение от КПН и земельного налогов на 10 лет и налога на имущество на 8 лет», - пояснил Алмас Айдаров.

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Он также сообщил, что во всех регионах Казахстана для крупных производств и проектов функционируют 10 специальных экономических зон (СЭЗы), которые также предоставляют свой пакет инвестиционных преференций. На всех имеются доступные земельные участки с развитой инфраструктурой.

Параллельно для небольших региональных проектов и проектов МСБ в стране создаются индустриальные зоны. К слову, на сегодня 20 индустриальных зон из 42 завершили строительство инфраструктуры.

Преимуществом Казахстана стало и соседство России и Китая, двух огромных рынков сбыта.

«Рядом с Казахстаном находятся два огромных рынка – рынки Китая и России. Это огромные рынки, которых силами одних только казахстанских предпринимателей освоить очень сложно, потому что те запросы, которые приходят из этих стран очень большие по объему и, конечно же, кооперация между нашими странами и нашими бизнесменами даст нам большую возможность выхода на эти рынки», - сказал заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нуржан Альтаев.

В целом, по его оценке, Казахстан и Узбекистан обладают большими возможностями для развития бизнеса и взаимовыгодного экономического сотрудничества – это и человеческий ресурсы, и промышленный потенциал, это перспективный внутренний и наш региональный рынок: население наших стран приближается к 50 млн человек.

Узбекистан не менее привлекателен для казахстанского бизнеса. В первую очередь речь идет о пищевой промышленности, которая занимает лидирующую позицию в структуре промышленности Узбекистана. В республике функционирует свыше 9 700 предприятий в данной сфере, которые в год производят около 20 млн тонн плодовоовощной продукции, 9 млн тонн молока и 1,5 млн тонн мяса. Узбекские продовольственные товары экспортируются в более 80 стран мира. Сумма экспорта свежей и переработанной плодоовощной продукции в прошлом году составила более $1 млрд Согласно прогнозам, по сравнению с 2016 годом, в 2019 году рост производства плодовоовощной продукции составит более 200%.

Экспорт в Республику Казахстан

«Высокоразвитое и эффективное сельское хозяйство, а также низкие закупочные цены на сельхозпродукцию дают инвестору, и » открывшему производства в Узбекистане, огромное конкурентное преимущество на международном рынке продовольствия», - отметил председатель правления ХК «Узбекозиковкатхолдинг» Одилхон Рустамов и призвал казахстанский бизнес принять участие в реализации конкретных приоритетных инвестиционных проектов.

Речь идет о создании торгово-логистических центров заготовки, хранения, первичной переработки, упаковки и экспорту плодов и овощей в 6 регионах Узбекистана (стоимость проекта $12 млн, срок окупаемости – 7 лет), организации производства концентратов из плодовоовощной продукции ()стоимость проекта – $10 млн, срок окупаемости проекта – 7 лет, организация переработки плодовоовощной продукции (сушка, шоковая заморозка) (стоимость проекта – $5 млн, срок окупаемости проекта – 5 лет).

Более того, узбекская сторона в лице Фонда поддержки экспорта субъектов малого и частного бизнеса готова на безвозмездной основе оказать консультационные услуги казахстанским предпринимателям, решившим открыть бизнес в Узбекистане, рассказать о приоритетных инвестиционных проектах при реализации которых возможно участие иностранных инвесторов, оказать помощь в поиске партнеров в Узбекистане в части экспортно-импортных операций, а также оказать содействие в открытии совместных предприятий.

"Можно использовать тот огромный потенциал, который мы за 25 лет достигли. Есть огромные возможности с точки зрения диверсификации нашего сотрудничества и создания новых производств, как на территории Казахстана, так и в Узбекистане. Есть промышленные свободные экономические зоны, которые функционируют в Узбекистане, но мы планируем создать новые СЭЗ недалеко от границ с Казахстаном и, конечно, вовлеченность вашего бизнеса сделает и нас и вас более конкурентоспособными на глобальном рынке. Мы готовы сотрудничать!" - отметил председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана Алишер Шайхов.

Его поддержал заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нуржан Альтаев.

«Этот бизнес-форум должен стать началом нового этапа во взаимоотношениях казахстанского и узбекского бизнеса, обновлением и первым шагом между нашими братскими странами, чтобы наш бизнес совместно шел к новому росту, новым достижениям. Теперь у нас появляется возможность активизировать эти наши контакты», - резюмировал он.

От холодильников до моторных масел

Большой интерес к Казахстану проявляет узбекская группа компаний, производитель бытовой техники и электроники Artel.

«Мы начали с производства газовых плит и постепенно начали расширяться в сторону завоевания рынка относительно всех наименований малой и крупной бытовой техники. На сегодня имеется 9 заводов общей площадь 40 га. Производятся все типы бытовой техники и более 80% запчастей. Сейчас успешно экспортируем свою продукцию на рынок Казахстана. Две недели назад подписали соглашение с компанией «Технодом». Планируем расширять свое присутствие здесь. Тем более что у нас есть эксклюзивное право на производство бытовой техники под брендом Samsung. Другим компаниям в Азии кроме Узбекистана под этим брендом производить продукцию запрещено. Под контролем представителей Samsung мы 3 года как производим кондиционеры, телевизоры, холодильники и пылесосы. Объем экспорта в Казахстан составляет примерно $10-12 млн. Ожидаем роста объема экспорта к 2018 году в $35 млн.», - сказал «Къ» управляющий директор Artel Нодирбек Ибрагимов.

Не менее амбициозны планы Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз».

«Сырьевая база и сырьевой ресурс Казахстана довольно велик и мы, соответственно, заинтересованы в приобретении нефти для загрузки производственных мощностей наших НПЗ. Также у наших казахстанских партнеров есть интерес к покупке наших продуктов масленой направленности. С учетом того, что в казахстанских заводах не производятся масла, а у нас производится вся линейка масел, то, естественно, это подразумевает взаимную торговлю», - сказал «Къ» главный специалист Управления внешнеэкономических связей и привлечения инвестиций Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» Адхамжон Исомов.

Еще один положительный пример: сотрудничество АО «GM Uzbekistan» и AllurGroup, реализующие совместный проект по освоению производства модели Ravon Nexia R3 по технологии крупноблочной сборки (SKD) на производственной площадке «СарыаркаАвтоПром» в Костанае. В рамках данного проекта подписано Соглашение о сотрудничестве между АО «GM Uzbekistan» и ТОО «СарыаркаАвтоПром». На первоначальном этапе в Костанае будет осуществляться SKD-производство седана Ravon Nexia R3 мощностью от 3 000 автомобилей в год, с возможностью поэтапного увеличения объемов производства до 7 000 автомобилей. Реализация автомобилей Ravon Nexia R3 будет осуществляться через дилерские сети компании AllurAuto и ТОО «УзАвто Азия».