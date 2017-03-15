В Астане продлены переговоры по сирийскому конфликту

Сирийская вооруженная оппозиция проведет 16 марта встречу с экспертами стран-гарантов режима прекращения огня в Сирии (Россия, Иран и Турция), передает ТАСС.

Об этом заявил глава пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Что касается участия в переговорах представителей вооруженной оппозиции, то сегодня ночью ожидается прибытие представителей Южного и Северного фронтов, - сказал он. - Они проведут завтра с экспертами стран-гарантов перемирия (России, Ирана и Турции) консультации по вопросам соблюдения режима прекращения боевых действий".

Напомним, третья Международная встреча по Сирии на высоком уровне была запланирована на 14-15 марта. В переговорах должны были принять участие высокопоставленные делегации России, Турции и Ирана.