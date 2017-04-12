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В Астане пройдет саммит ОИС по науке и технологиям

12.04.2017 12:16   483   0
10-11 сентября 2017 года в Астане планируется проведение первого саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.
 
Представляя законопроект «О ратификации генсоглашения об экономическом, техническом и торговом сотрудничестве между странами-членами ОИС», министр отметил, что Казахстану предоставляется возможность для обмена опытом и техническими возможностями посредством привлечения экспертов, проведения совместных исследований и получения образовательных стипендий.  
В свою очередь, вице-министр иностранных дел Акылбек Камалдинов пояснил, что инициатива о проведении саммита была изначально озвучена генеральным секретарем ОИС. 
 
Мероприятие должен был проводить Пакистан, однако страна не смогла взять на себя такие обязательства. 
 
«Президентом Нурсултаном Назарбаевым было принято решение взять на себя все обязательства по проведению саммита. Президентом утвержден план работы по проведению саммита, заложены бюджетные средства, работа в этом направлении идет в соответствии с графиком. МИД является основным разработчиком. Совместно с МОН также заложили свой бюджет в мероприятия, которые будут проведены под эгидой этого министерства. Будет проведен ряд совещаний старших должностных лиц до проведения саммита», - рассказал Акылбек Камалдинов. 
 
По его информации, также в преддверии саммита будет проведена большая научно-практическая конференция под эгидой МОН. 
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Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь

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Цифра дня
12
терактов
предотвращено в Казахстане за 2016 год, по данным КНБ РК
Цитата дня
Надо подтянуть всех членов ЕАЭС к одному уровню, чтобы можно было равносторонне работать. Получается, что государства, объективно оказавшиеся беднее, надеются, что другие им помогут. Но так не бывает, в рыночной экономике никто даром ничего не дает. Эти ожидания есть, может быть, есть и разочарования. Надо каждому работать
Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана
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