В Астане состоится очередное заседание по урегулированию ситуации в Сирии

15-16 февраля 2017 года в столице Казахстана планируется проведение очередного заседания высокого уровня в рамках Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии, передает Kazakhstan Today.

«По сообщению стран-гарантов - России, Турции, Ирана - на ней будут обсуждены вопросы соблюдения режима прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики и мероприятия по стабилизации обстановки в конкретных местностях, принятие положения о совместной оперативной группе, согласование дальнейших мер по усилению режима перемирия, а также другие практические шаги, в том числе в свете предстоящих межсирийских переговоров в Женеве», - сообщили в пресс-службе МИД РК.



По данным МИД РК, на данную встречу в Астану также приглашаются делегации Иорданского Хашимитского Королевства, правительства Сирийской Арабской Республики, представители сирийской вооруженной оппозиции, Спецпредставитель Генерального Секретаря ООН С. де Мистура, в качестве наблюдателей - представители США.