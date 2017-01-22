Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
331.87
+0.000%
EUR/KZT
353.31
+0.000%
RUB/KZT
5.56
+0.000%
EUR/USD
353.31
+0.000%
EUR/CHF
353.31
+0.000%
EUR/JPY
353.31
+0.000%
GBP/USD
407.8
+0.000%
USD/CHF
331.87
+0.000%
USD/JPY
331.87
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
331.87 353.31 5.56
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
55.52
+0.024%
Нефть WTI
53.24
+0.021%
Золото
1213.5
+0.008%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1073
-0.042%
Жилье Астана
996
+0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.52 53.24 1213.5
+0.024% +0.021% +0.008%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В Астане уточнили детали проведения межсирийских переговоров

22.01.2017 12:00   1091   0

Переговоры по сирийскому урегулированию в Астане пройдут за закрытыми дверями, сообщает РБК. В преддверии встречи в столицу республики уже прибыли делегации России, Турции, Ирана и представители сирийской оппозиции

Переговоры по урегулированию сирийского кризиса в Астане, запланированные на понедельник, 23 января, пройдут за закрытыми дверями в гостинице Rixos President Astana. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Казахстана для СМИ.

В ведомстве уточнили, что встреча начнется в понедельник в 13.00 и, предположительно, завершится в то же время во вторник, 24 января.

В переговорах должны принять участие делегации России, Турции, Ирана и Сирии, представитель США, специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стеффан де Мистура, а также представители сирийской оппозиции. Как указывает МИД Казахстана, все стороны уже подтвердили свое участие во встрече.

Сирийская оппозиция прибыла на переговоры в Астану...
Представители сирийской оппозиции прибыли в столицу Казахстана Астану для участия в переговорах. Об этом сообщает «РИА Новости» ...

Ранее в воскресенье стало известно, что в Астану прибыли представители повстанцев. До этого сообщалось о приезде российской, турецкой и иранской делегаций. Кроме того, в столице Казахстана уже находится де Мистура.

Сирийская оппозиция прибыла на переговоры в Астану

США решили не отправлять в Астану свою делегацию. Вашингтон на переговорах представит посол США в Казахстане Джордж Крол. «Учитывая инаугурацию президента и требования переходного периода, делегация из Вашингтона не будет присутствовать на конференции в Астане», — пояснили в Госдепартаменте.

Переговоры по сирийскому конфликту было решено провести в Астане после того, как в конце декабря минувшего года Россия и Турция согласовали план «всеобъемлющего перемирия» в регионе. На встрече будут подняты вопросы о режиме прекращения огня, поставках гуманитарной помощи и освобождении заключенных.

Материалы по теме

Сирийская оппозиция прибыла на переговоры в Астану

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов посетил с официальным визитом Москву

В Вашингтоне прошла инаугурация нового президента США

Астана имеет потенциал стать "Азиатской Женевой"

Барак Обама: Спасибо за честь служить вашим президентом

3 января ряд сирийских оппозиционных группировок, большая часть которых входит в «Свободную сирийскую армию», заявил о заморозке подготовки к мирным переговорам в Астане, объяснив это тем, что официальный Дамаск нарушает режим прекращения огня. Перемирие, по словам повстанцев, также нарушали союзники правительственных сил Сирии, поддерживаемые Ираном.

16 января представитель сирийских повстанцев из группировки «Фастаким» Закария Малахифиджи сообщил, что большая часть оппозиция все-таки решила принять участие в переговорах. Он отметил, что одной из главных тем на встрече будут «нарушения действующих властей Сирии». 
 

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов посетил с официальным визитом Москву

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 января 2017 года временная регистрация казахстанцев по фактическому месту жительства стала обязательной. Как Вы оцениваете эту норму?
  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет

  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев
    70

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района
    18

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам
    352

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет
    565

Цифра дня
265
млрд долларов США
приток прямых иностранных инвестиций в экономику за годы независимости
Цитата дня
Мир вокруг нас меняется с беспрецедентной скоростью. Традиционные концепции общества оспариваются, и многие люди, понятно, ощущают отсутствие безопасности и даже угрозу
Клаус Шваб
Основатель форума в Давосе
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное