В Астане уточнили детали проведения межсирийских переговоров

Переговоры по сирийскому урегулированию в Астане пройдут за закрытыми дверями, сообщает РБК. В преддверии встречи в столицу республики уже прибыли делегации России, Турции, Ирана и представители сирийской оппозиции

Переговоры по урегулированию сирийского кризиса в Астане, запланированные на понедельник, 23 января, пройдут за закрытыми дверями в гостинице Rixos President Astana. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Казахстана для СМИ.

В ведомстве уточнили, что встреча начнется в понедельник в 13.00 и, предположительно, завершится в то же время во вторник, 24 января.

В переговорах должны принять участие делегации России, Турции, Ирана и Сирии, представитель США, специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стеффан де Мистура, а также представители сирийской оппозиции. Как указывает МИД Казахстана, все стороны уже подтвердили свое участие во встрече.

Ранее в воскресенье стало известно, что в Астану прибыли представители повстанцев. До этого сообщалось о приезде российской, турецкой и иранской делегаций. Кроме того, в столице Казахстана уже находится де Мистура.

Сирийская оппозиция прибыла на переговоры в Астану

США решили не отправлять в Астану свою делегацию. Вашингтон на переговорах представит посол США в Казахстане Джордж Крол. «Учитывая инаугурацию президента и требования переходного периода, делегация из Вашингтона не будет присутствовать на конференции в Астане», — пояснили в Госдепартаменте.

Переговоры по сирийскому конфликту было решено провести в Астане после того, как в конце декабря минувшего года Россия и Турция согласовали план «всеобъемлющего перемирия» в регионе. На встрече будут подняты вопросы о режиме прекращения огня, поставках гуманитарной помощи и освобождении заключенных.

3 января ряд сирийских оппозиционных группировок, большая часть которых входит в «Свободную сирийскую армию», заявил о заморозке подготовки к мирным переговорам в Астане, объяснив это тем, что официальный Дамаск нарушает режим прекращения огня. Перемирие, по словам повстанцев, также нарушали союзники правительственных сил Сирии, поддерживаемые Ираном.

16 января представитель сирийских повстанцев из группировки «Фастаким» Закария Малахифиджи сообщил, что большая часть оппозиция все-таки решила принять участие в переговорах. Он отметил, что одной из главных тем на встрече будут «нарушения действующих властей Сирии».



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