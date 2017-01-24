В Астане завершились переговоры по Сирии

В Астане завершился переговорный процесс по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Начавшиеся 23 января в Астане переговоры по сирийскому вопросу завершились 24 января во второй половине дня. Текст итогового документа зачитал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«Делегация Исламской республики, Российской Федерации, Республики Турция, согласно совместному заявлению министров иностранных дел в Москве в декабре 2016 года и Совбеза ООН, поддерживают начало разговоров между правительством Сирийской Арабской Республики и вооруженной оппозицией. Мы ценим участие в данных переговорах специального посланника генсека ООН по Сирии и подтверждаем, что привержены идеи суверенности и целостности Сирийской Арабкой Республики как мультиэтнической, многоконфессиональной страны, существование которой гарантируется Совбезом ООН», — зачитал обращение глава МИД РК.

Отметим, со вчерашнего вечера журналисты в буквальном смысле дежурили в холле столичного отеля, где шли переговоры, и пытались получить хоть какую-то информацию о том, что происходило за закрытыми дверями отеля Rixos President Astana. Сегодня в кулуарах переговоров представители оппозиции выразили готовность продлить время переговоров до 25 января. Это связывали с неготовностью итогового документа.

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«Мы недалеко от окончательной декларации. Была проделана большая работа над ней, и мы продолжаем упорно работать. Мы уверены, что процесс становится более прочным. Каждый момент важен, потому что идут очень интенсивные обсуждения. Ведь это не просто бумажка, а документ о спасении жизней», — сказал ранее в интервью журналистам спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Сегодня главы МИД России и Турции провели телефонный разговор. Они обсудили ход Международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане. С обеих сторон была подчеркнута важность установления прямых контактов между правительством Сирии и представителями вооруженной оппозиции для укрепления режима прекращения боевых действий, завязывания межсирийского диалога как единственного пути достижения мира в Арабской Республике. «Условлено продолжать работу с сирийскими участниками астанинской встречи для содействия ее успешному завершению и подготовке к возобновлению переговоров по урегулированию сирийского конфликта в Женеве», — отмечается на официальном сайте МИД России.

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Встреча по Сирийскому урегулированию в Астане состоялась по инициативе президентов России и Турции, поддержанной Президентом Казахстана. Накануне российский востоковед и экономист, один из ведущих специалистов в области ближневосточной политики Евгений Сатановский, дал оценку сирийским переговорам в Астане в ходе беседы в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». «То, что сейчас происходит в Астане, это абсолютно уникально. У нас когда было так, что десятки тысяч боевиков выводились из состояния гражданской войны методом переговоров. Отродясь такого не было. За стол двух соседей — Иран и Турцию — посадили мы. Чего опять-таки никогда не было. В этом плане аплодирую стоя», — сказал Евгений Сатановский.

23 января, после первого дня переговоров, представитель сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди сообщил журналистам, каких результатов им удалось достичь в ходе многочасовых переговоров. «Оппозиция провела встречи с российской, турецкой сторонами в присутствии спецпосланника ООН. Это была очень длинная и продуктивная встреча. Они говорили о специфических вопросах, в целом о попытке достижения ощутимого, жизнеспособного режима прекращения огня по всей стране. Стороны попросили разработать свои способы достижения этого. Также шла речь о гуманитарной ситуации, о снятии осады, также о признаках доброй воли, в частности, об освобождении заложников.

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Также был разговор о политической стороне. Есть мнение, что результат этой встречи может преобразиться», — ответил на вопросы журналистов представитель оппозиции. Ранее Президент Казахстана выразил уверенность, что встреча в Астане обеспечит необходимые условия для нахождения всеми заинтересованными сторонами приемлемого решения сирийского кризиса в рамках женевского процесса под эгидой ООН и внесет достойный вклад в дело установления мира и стабильности в Сирии.

Источник фото: Mukhtar Kholdorbekov / Reuters