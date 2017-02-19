В Ираке началась операция по освобождению западного Мосула

О начале операции по освобождению от организации ИГ западной части города Мосула объявил сегодня премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, сообщает «Интерфакс»

«Мы объявляем о начале новой фазы операции, мы приступаем к (...) освобождению западной части Мосула», - заявил премьер в выступлении по местному телевидению.

До того, как начать наступление, авиация ВВС Ирака разбросала миллионы листовок над этим регионом, в которых предупредила местных жителей о скором наступлении армии.



Мосул является одним из крупнейших городов Ирака. Он находится под контролем террористов с июля 2014 года, когда правительственная армия почти без боя покинула территорию города и отступила на юг. Военная операция по освобождению города началась осенью 2016 года, Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но постепенно теряют контроль над районами города. Западная часть города, которая включает исторический центр, пока остается под контролем боевиков.