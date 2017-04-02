В Ираке при авиаударе уничтожили «правую руку» главаря ИГ

Командир террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Ияд аль-Джумейли, считающийся заместителем лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади, был уничтожен при помощи авиаудара в Ираке, сообщило местное телевидение со ссылкой на данные иракской военной разведки.

По сообщению РИА «Новости», он был ликвидирован в городе Эль-Каим — одном из последних оплотов ИГ в западной иракской провинции Анбар на границе с Сирией.

«На основе данных разведки самолеты ВВС нанесли точный удар по штабу военного командования ИГ в городе Эль-Каим и уничтожили второго человека в ИГ после террориста Абу Бакра аль-Багдади — террориста Ияда Хамида аль-Джумейли по прозвищу Абу Яхья, министра войны ИГ», — цитируют СМИ заявление разведки.

Дата авиаудара в сообщении не уточняется. Разведка также отметила, что при том же авианалете в Эль-Каиме были убиты еще два главаря ИГ местного значения.

Аль-Джумейли ранее фигурировал в иракских СМИ как бывший сотрудник местных силовых структур, ставший в ИГ главным по безопасности. Телеканал Sky News Arabia в августе 2016 года со ссылкой на собственные источники сообщал о его возможной ликвидации при бомбардировке в Мосуле.

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