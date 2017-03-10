В Каире прошло 5-е заседание Казахстанско-Египетской Межправительственной комиссии

По итогам двусторонних встреч подписан целый ряд важнейших соглашений между различными учреждениями и организациями Казахстана и Египта, сообщает prememinister.kz.

В повестку дня Межправительственной комиссии вошли вопросы взаимодействия в области культуры и историко-культурного наследия, спорта и туризма, образования, религиозной деятельности, торговли, промышленности, инвестиции, энергетики, нефти, сельского хозяйства, здравоохранения и фармацевтики, гражданской авиации.

Как отметил Арыстанбек Мухамедиулы в своем выступлении, заседание МПК – это важнейшее мероприятие для дальнейшего углубления и расширения взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Египтом, определения более конкретных и обширных перспектив взаимодействия между странами.

Результатом переговоров стал Протокол 5-го заседания Казахстанско-египетской межправительственной комиссии, в котором обозначены актуальные направления торгово-экономического, культурно-гуманитарного и научно-технического сотрудничества наших стран. Согласно документу, стороны будут прорабатывать вопрос проведения выставки произведений искусства Древнего Египта в рамках Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

Казахстан приветствует предложение египетской стороны о передаче в дар произведений искусства Древнего Египта (оригиналы и копии экспонатов) для открытия в дальнейшем отдельного зала мировой культуры в Национальном музее Республики Казахстан, а также проработает вопросы по проведению курсов повышения квалификации в Египте для казахстанских реставраторов, археологов и других специалистов.

Кроме того, Казахстан и Египет договорились обмениваться опытом в области физической культуры и спорта, а также развивать сотрудничество между спортивными федерациями двух стран.