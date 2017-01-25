В Казахстане реорганизовано пять министерств

Нурсултан Назарабев подписал указ «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан», - сообщается на сайте АкОрды. Далее приводится текст документа.

«В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан в целях повышения эффективности системы государственного управления

ПОСТАНОВЛЯЮ.

1. Реорганизовать:

1) Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан путем разделения его на:

- Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в социально-трудовой сфере;

- Министерство здравоохранения Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в области формирования и проведения государственной политики в области здравоохранения;

2) Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, определив его ответственным за продвижение экспорта, с передачей его функций и полномочий в области туристской деятельности Министерству культуры и спорта;

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3) Министерство национальной экономики Республики Казахстан с передачей его функций и полномочий по:

- реализации государственной политики в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

- формированию и реализации государственной политики в области электроснабжения (электросетевые объекты 0,4 кВ), теплоснабжения, в части котельных с установленной мощностью ниже 100 Гкал/час, осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения (кроме автономных котельных), газа и газоснабжения в пределах границ (черты) населенных пунктов в Министерство энергетики Республики Казахстан;

- формированию и реализации государственной политики в области архитектуры, градостроительства, строительства, жилищных отношений, водоснабжения, водоотведения, коммунального хозяйства и обращения с коммунальными отходами (за исключением твердо-бытовых отходов) в Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

2. Определить государственные органы правопреемниками прав и обязательств реорганизуемых государственных органов в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

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3. Правительству Республики Казахстан обеспечить:

1) по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности реорганизуемых государственных органов;

2) до 1 июля 2017 принятие иных мер по реализации настоящего указа.

4. Внести в указ президента Республики Казахстан от 22 января 1999 №6 «О структуре правительства Республики Казахстан» следующие изменение и дополнение.

В пункте 1: дополнить строками следующего содержания: «Министерство здравоохранения Республики Казахстан; Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан»; строку «Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан» исключить.

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на администрацию президента Республики Казахстан.

6. Настоящий указ вводится в действие со дня его подписания».