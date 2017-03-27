В МИД РК намерены полностью преобразовать работу

Министерство иностранных дел намерено полностью перестроить свою работу согласно Посланию Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Глава МИД РК Кайрат Абдрахманов подчеркнул, что необходимо ускоренно развивать экономическую дипломатию. Это, прежде всего, касается привлечения зарубежных инвестиций и продвижения отечественных товаров на экспорт, укрепления кадрового потенциала, проактивной работы по защите казахстанских интересов на международной арене.

«Президент ставит перед нами конкретную задачу по перестройке всей работы Министерства иностранных дел: по защите экономических интересов нашей страны на международной арене. Требуется серьёзный практический пересмотр наших подходов для увеличения экономической отдачи от деятельности внешнеполитического ведомства и его загранучреждений», - сказал в своем выступлении на заседании коллегии МИД РК Кайрат Абдрахманов.