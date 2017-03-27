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В МИД РК намерены полностью преобразовать работу

27.03.2017 16:59   504   0
Министерство иностранных дел намерено полностью перестроить свою работу согласно Посланию Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».
 
Глава МИД РК Кайрат Абдрахманов подчеркнул, что необходимо ускоренно развивать экономическую дипломатию. Это, прежде всего, касается привлечения зарубежных инвестиций и продвижения отечественных товаров на экспорт, укрепления кадрового потенциала, проактивной работы по защите казахстанских интересов на международной арене.
 
«Президент ставит перед нами конкретную задачу по перестройке всей работы Министерства иностранных дел: по защите экономических интересов нашей страны на международной арене. Требуется серьёзный практический пересмотр наших подходов для увеличения экономической отдачи от деятельности внешнеполитического ведомства и его загранучреждений», - сказал в своем выступлении на заседании коллегии МИД РК Кайрат Абдрахманов.
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Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

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Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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