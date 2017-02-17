Валюта нал
USD 322.50 322.70
RUB 5.51 5.54
EUR 342.50 343.50
Валюта бирж
USD/KZT
319.42
+0.004%
EUR/KZT
339.8
-0.004%
RUB/KZT
5.59
+0.000%
EUR/USD
339.8
-0.004%
EUR/CHF
339.8
-0.004%
EUR/JPY
339.8
-0.004%
GBP/USD
399.47
-0.003%
USD/CHF
319.42
+0.004%
USD/JPY
319.42
+0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
319.42 339.8 5.59
+0.004% -0.004% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
55.76
+0.002%
Нефть WTI
53.48
+0.002%
Золото
1239.2
-0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1077
-0.029%
Жилье Астана
1037
+0.015%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.76 53.48 1239.2
+0.002% +0.002% -0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В МИД РК подвели итоги очередной встречи по Сирии

17.02.2017 12:36   779   0

В Министерстве иностранных дел РК подвели итоги очередной встречи по разрешению сирийского конфликта. Переговоры прошли 15-16 февраля 2017 года в Астане.

Во встрече приняли участие делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции, стран-гарантов режима прекращения огня – России, Турции и Ирана, а также Иордании, Организации Объединенных Наций, в качестве наблюдателей – США.

«Переговоры в Астане направлены на обеспечение практического прогресса в процессе сирийского урегулирования через реализацию договоренностей, достигнутых на первой встрече 23-24 января 2017 года и касающихся согласений о перемирии», - говорится в сообщении МИД РК.

Делегации выразили признательность за организацию встречи и высоко оценили практический вклад президента Нурсултана Назарбаева в поиск путей урегулирования сирийского кризиса на платформе Астаны.

ЦРУ обвинили во вмешательстве во французские выборы...
Сайт WikiLeaks заявил о вмешательстве ЦРУ в выборы во Франции в 2012 году. В опубликованном сообщении указывается, что американская разведка внедряла ...

По итогам двухдневных переговоров страны-гаранты сообщили о согласовании положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий. В числе задач группы – обеспечение размежевания групп вооруженной оппозиции от террористических организаций и укрепление мер доверия для продвижения политического урегулирования сирийского конфликта. Совместная группа будет регулярно проводить консультации по вопросам соблюдения сторонами режима прекращения боевых действий, расследовать случаи нарушения резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, предотвращать эскалацию насилия и содействовать облегчению гуманитарной ситуации в Сирии.

ЦРУ обвинили во вмешательстве во французские выборы

Кроме того, достигнута договоренность о продолжении работы над документами по фиксации нарушений режима прекращения огня и районам, присоединившимся к перемирию.

Как сообщает МИД РК, Казахстан приветствует достигнутые договоренности и рассматривает результаты очередного заседания Астанинского процесса как практический шаг в создании условий для продвижения межсирийского диалога, в том числе на предстоящих переговорах под эгидой ООН в Женеве.

Казахстан готов и далее оказывать всё необходимое содействие международным усилиям по стабилизации ситуации в Сирии, в особенности через свое участие в работе Совета Безопасности ООН.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    67

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    79

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    137

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    56

Цифра дня
11,1
трлн тенге
прогноз по расходам республиканского бюджета в 2017 году
Цитата дня
Банки Казахстана останутся подвержены повышенным рискам неплатежеспособности в условиях ухудшившейся операционной среды
Аналитики
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное