В МИД РК подвели итоги очередной встречи по Сирии

В Министерстве иностранных дел РК подвели итоги очередной встречи по разрешению сирийского конфликта. Переговоры прошли 15-16 февраля 2017 года в Астане.

Во встрече приняли участие делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции, стран-гарантов режима прекращения огня – России, Турции и Ирана, а также Иордании, Организации Объединенных Наций, в качестве наблюдателей – США.

«Переговоры в Астане направлены на обеспечение практического прогресса в процессе сирийского урегулирования через реализацию договоренностей, достигнутых на первой встрече 23-24 января 2017 года и касающихся согласений о перемирии», - говорится в сообщении МИД РК.

Делегации выразили признательность за организацию встречи и высоко оценили практический вклад президента Нурсултана Назарбаева в поиск путей урегулирования сирийского кризиса на платформе Астаны.

По итогам двухдневных переговоров страны-гаранты сообщили о согласовании положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий. В числе задач группы – обеспечение размежевания групп вооруженной оппозиции от террористических организаций и укрепление мер доверия для продвижения политического урегулирования сирийского конфликта. Совместная группа будет регулярно проводить консультации по вопросам соблюдения сторонами режима прекращения боевых действий, расследовать случаи нарушения резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, предотвращать эскалацию насилия и содействовать облегчению гуманитарной ситуации в Сирии.

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Кроме того, достигнута договоренность о продолжении работы над документами по фиксации нарушений режима прекращения огня и районам, присоединившимся к перемирию.

Как сообщает МИД РК, Казахстан приветствует достигнутые договоренности и рассматривает результаты очередного заседания Астанинского процесса как практический шаг в создании условий для продвижения межсирийского диалога, в том числе на предстоящих переговорах под эгидой ООН в Женеве.

Казахстан готов и далее оказывать всё необходимое содействие международным усилиям по стабилизации ситуации в Сирии, в особенности через свое участие в работе Совета Безопасности ООН.