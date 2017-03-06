В Москве пройдет экономический форум государств-участников СНГ

Международный экономический форум «СНГ - взгляд в будущее» пройдет 17 марта в Москве, сообщает МИА "КазИнформ".

Как отмечается, участие в мероприятии примут вице-премьеры государств-участников СНГ, министры, члены Экономического совета СНГ, руководители ЕАЭС, ШОС, руководящие работники министерств экономического развития, финансов, сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и торговли, транспорта, образования, представители органов власти, торгово-промышленных палат, отраслевых объединений и банковских сообществ, а также предприниматели государств-участников СНГ и дальнего зарубежья.

Форум пройдет одновременно с очередным заседанием Экономического совета.

На тематических секциях форума будут обсуждаться вопросы цифровой экономики, свободы предпринимательства, сельского хозяйства, обеспечения экологической и продовольственной безопасности, инновационного сотрудничества, перспективы финансово-банковского взаимодействия в Содружестве.