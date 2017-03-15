В Нидерландах идут выборы нового парламента

Нынешние всеобщие выборы проходят в Нидерландах на фоне напряженности в отношениях с Турцией, передает Euronews.com.

Вилдерс пришел к выборам лидером гонки, сохранив свою антимигрантскую и антиисламскую риторику:

“Все эти ужасные прошлогодние нападения в Германии, в Европе – вот что такое ислам, – заявил он в очередной раз на прошедших накануне теледебатах. – Если мы не защитим себя от этого, если мы побоимся признать, чем действительно является ислам (и не только джихад, а ислам в целом), если мы не будем бдительны, то ислам положит конец существованию и Нидерландов, и всего западного мира. Мы не должны допустить этого!”

Глава уходящего правительсва Марк Рютте провел последний день предвыборной кампании в Гааге. Он встретился с избирателями и решительно высказался против выхода Голландии из ЕС:

“Никакого “нексита”, – заявил Рютте. – Я хочу, чтобы наша страна оставалась безопасной, стабильной и процветающей. И для этого мы должны сохранить членство в международных организациях, таких как НАТО и Европейский Союз, потому что это обеспечивает нам много рабочих мест. Полтора миллиона рабочих мест напрямую связаны с европейским внутренним рынком!”

Избирательные участки в Голландии закроются в 9 часов вечера. Предварительные результаты огласят той же ночью.