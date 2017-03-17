В Нидерландах начались переговоры по созданию правящей коалиции

Переговоры по созданию правящей коалиции начались в столице Нидерландов на следующий день после объявления окончательных результатов парламентских выборов 15 марта, передает Euronews.com.

Эксперты сходятся во мнении, что новая коалиция будет сформирована вокруг НПСД. В нее войдут партии “Христианско-демократический призыв” и “Демократы-66”, но для получения устойчивого большинства им необходима поддержка еще одной политической силы.

Накануне стало известно, что изучением возможности создания правящей коалиции займется член НПСД, министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Эдит Схипперс. Она должна представить доклад к следующей среде. Однако процесс формирования правящей коалиции многоступенчатый, и может занять несколько недель.

Напомним, Народная партия за свободу и демократию (НПСД) премьер-министра Марка Рютте победила, получив 33 из 150 мест. На втором месте – крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса, у нее 20 мандатов. Третье место поделили “Христианско-демократический призыв” (19 мест) и “Демократы-66 (19 мест). В парламент кроме того прошли Зеленые левые и Партия труда.