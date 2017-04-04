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В реализации госпрограммы по противодействию терроризму наметились позитивные сдвиги

04.04.2017 16:12   736   0
Заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Нургали Билисбеков в ходе заседания Правительства доложил о ходе реализации государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2013-2017 годы.
 
Он доложил, что за период реализации программы наметились позитивные сдвиги в профилактической работе, укрепляется толерантное религиозное сознание и иммунитет к радикальной идеологии. Усилена профилактика религиозного экстремизма в учреждениях образования. Через интернет порталы, прежде всего E-Islam, ведется разъяснительная работа по вопросам религии. Действует реабилитационный центр Акниет, который ведет работу с осужденными радикалами.
 
По озвученным данным в 2016 году адресной профилактикой было охвачено порядка 32% последователей нетрадиционных религиозных течений. Всего за годы реализации госпрограммы было охвачено порядка 90%.
 
В результате целенаправленной работы к лояльному отношению к ценностям казахстанского общества склонены 70 лидеров и активистов салафитских общин. Для 91 гражданина РК сорваны и блокированы намерения к выезду за границу для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций.
 
В отчетный период на территории страны не допущено совершение 12 террористических и иных насильственных, экстремистских акций. Всего за террористические и религиозно-экстремистские преступления было осуждены 123 радикала.
 
Также он отметил, что в рамках исполнения намеченных задач наращивается организационный и технический потенциал силовых структур. Созданы условия для повышения защищенности объектов уязвимых в террористическом отношении. Повышена готовность  оперативности региональных штабов на реагирование террористическим угрозам.
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Вопрос дня
С 1 июля 2017 года в Казахстане вступит в действие обязательное медицинское страхование, согласно которому работник и работодатель к 2020 году должны выплачивать 5% (2% и 3% соответственно) от своих доходов в ФСМС. Как Вы к этому относитесь?
  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг

  • Позитивно, это позволит экономить гос.средства на здравоохранение

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  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться

  • Позитивно, это позволит дофинансировать систему здравоохранения и повысит качество мед.услуг
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    8

  • Негативно, многие люди не будут страховаться и не получат мед.помощь
    127

  • Негативно, это увеличит налоговую нагрузку на работодателей, и они будут от нее уклоняться
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Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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