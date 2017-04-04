В реализации госпрограммы по противодействию терроризму наметились позитивные сдвиги

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Нургали Билисбеков в ходе заседания Правительства доложил о ходе реализации государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2013-2017 годы.

Он доложил, что за период реализации программы наметились позитивные сдвиги в профилактической работе, укрепляется толерантное религиозное сознание и иммунитет к радикальной идеологии. Усилена профилактика религиозного экстремизма в учреждениях образования. Через интернет порталы, прежде всего E-Islam, ведется разъяснительная работа по вопросам религии. Действует реабилитационный центр Акниет, который ведет работу с осужденными радикалами.

По озвученным данным в 2016 году адресной профилактикой было охвачено порядка 32% последователей нетрадиционных религиозных течений. Всего за годы реализации госпрограммы было охвачено порядка 90%.

В результате целенаправленной работы к лояльному отношению к ценностям казахстанского общества склонены 70 лидеров и активистов салафитских общин. Для 91 гражданина РК сорваны и блокированы намерения к выезду за границу для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций.

В отчетный период на территории страны не допущено совершение 12 террористических и иных насильственных, экстремистских акций. Всего за террористические и религиозно-экстремистские преступления было осуждены 123 радикала.

Также он отметил, что в рамках исполнения намеченных задач наращивается организационный и технический потенциал силовых структур. Созданы условия для повышения защищенности объектов уязвимых в террористическом отношении. Повышена готовность оперативности региональных штабов на реагирование террористическим угрозам.