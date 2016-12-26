В Санкт-Петербурге была подписана Концепция дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур»

Сегодня в Санкт-Петербурге первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Аскар Мамин и заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин подписали Концепцию дальнейшего сотрудничества на комплексе «Байконур».

Концепция разработана в соответствии с договоренностями президентов Казахстана и России о проработке перспектив сотрудничества на комплексе «Байконур» и рассчитана до 2050 года.

Концепция закрепляет договоренности Сторон совместно развивать (модернизировать ) в условиях продолжения арендных отношений инфраструктуру космодрома и города Байконыр, привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, строить жилье, развивать туризм, внедрять новые формы хозяйственных отношений. Но главное – это реализация новых совместных космических проектов на базе имеющейся инфраструктуры космодрома и. в первую очередь, проекта «Байтерек».

В реализацию Концепции планируется разработать совместную программу развития города Байконыр на долгосрочный период.

Также сегодня министром оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбутом Атамкуловым и генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Игорем Комаровым подписан Протокол о внесении изменения в Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года.

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Протокол предусматривает дополнительное включение в перечень казахстанских государственных органов, функционирующих в городе Байконыр, подразделений 10 госорганов Казахстана.

Подписание Протокола необходимо для обеспечения выполнения ряда государственных функций государственными органами Республики Казахстан, а также обеспечения прав граждан на получение государственных услуг по казахстанским стандартам.