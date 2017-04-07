В Ташкенте прошло заседание СМИД СНГ

По итогам очередного заседания Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств рассмотрено 15 документов.

В частности, 10 из которых будут внесены на рассмотрение Совета глав государств в октябре и Совета глав правительств Содружества в мае 2017 года. Документы затрагивают вопросы взаимодействия стран Содружества во внешнеполитической, правовой, культурно-гуманитарной и других сферах.

Участники заседания приняли Заявление о недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий. В документе выражается обеспокоенность в связи с продолжающимися проявлениями нетерпимости, насилия и терактами против отдельных лиц на основании их религиозной принадлежности или убеждений. Решительно осуждаются все проявления нетерпимости, дискриминации, насилия и террористических актов в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий. Стороны выразили намерение и впредь продвигать усилия по консолидации позиции международного сообщества на этом направлении.

Также одобрены для последующего внесения на рассмотрение Совета глав государств проекты Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и Протокола о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам.

Обсуждены вопросы реализации Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в 2018 году, придания статуса базовой организации отдельным образовательным и академическим учреждениям стран СНГ по подготовке специалистов-метрологов вооруженных сил, а также кадров для органов налоговых (финансовых) расследований.