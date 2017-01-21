В Вашингтоне прошла инаугурация нового президента США

В Вашингтоне прошла инаугурация Дональда Трампа. Новый президент США официально вступил в должность и уже успел подписать несколько указов.

«Сегодняшняя церемония имеет особое значение, потому что сегодня мы не просто передаем власть от одной администрации другой или от одной партии другой – мы передаем власть из Вашингтона, округа Колумбия, и возвращаем ее вам, народ. Очень долго небольшая группа в столице наслаждалась всеми бонусами, а люди платили за это цену. Вашингтон расцветал, но не делился с народом своим богатством. Процветали политики, но рабочие места сокращались и заводы закрывались. Высшие классы защищали себя, а не граждан нашей страны. Их победы не были вашими победами. Их триумфы не были вашими. Пока они праздновали здесь, в столице, вам мало что было праздновать – всем семьям, страдающим по всей стране",- заявил Дональд Трамп.

Новоявленный президент США поблагодарил Барак Обаму и его администрацию за их помощь в передаче власти. Также инаугурацию посетила соперник Трампа на выборах – Хиллари Клинтон.

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"Мы обогатили другие страны, однако богатство, сила и уверенность нашей страны рассыпались и исчезли за горизонтом. Один за другим закрывались заводы. Они даже не подумали о миллионах и миллионах американских работников, оставшихся без работы. Богатство нашего среднего класса исчезло, а потом было перераспределено по всему миру. Но это в прошлом. Сейчас мы смотрим только в будущее", - добавил Трамп.

Также президент уже успел поработать в Овальном кабинете. Он подписал указы о назначении генерала Мэттиса на пост министра обороны, генерала Джона Келли на пост министра внутренней безопасности. Также указом Дональда Трампа была отменена реформа здравоохранения Obamacare.