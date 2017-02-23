В Женеве стартовали межсирийские переговоры

В Женеве возобновились межсирийские переговоры, четвертый раунд стартовал с двусторонних встреч их участников со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, передает РИА Новости.

Делегация правительства Сирии во главе с постпредом при ООН Башаром Джаафари прибыла первой.

Формат дискуссий в Женеве пока официально не объявлен — будут ли встречи прямыми, как настаивает на этом оппозиция, или же спецпосланник продолжит практику челночной дипломатии, последовательно встречаясь с каждой из них. Сам де Мистура на пресс-конференции, которая состоялась накануне, также не внес ясности в свое расписание хотя бы на четверг. По его словам, он решит насчет формата после встреч с делегациями сегодня в первую половину дня.

Главными темами переговоров, которые проходят после почти годичного перерыва и появления новой переговорной площадке в Астане, станут создание нового правительства Сирии, проекты новой конституции страны и проведение выборов.

Напомним, что в Астане в два этапа прошли переговоры по Сирийскому конфликту - 23-25 января и 15-16 февраля. Главным военным итогом стало то, что Россия, Турция и Иран согласились создать трехсторонний механизм для контроля режима прекращения огня. Cтороны учредят совместную оперативную группу, которая как раз и будет контролировать соблюдение перемирия в стране.

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Фото: news-front.ru