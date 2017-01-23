Вице-министр иностранных дел РК: Казахстан и дальше готов предоставлять площадку для переговоров

Казахстан и дальше готов предоставлять площадку для мирного решения вопросов. Об этом сообщил вице-министр иностранных дел РК Роман Василенко на пресс-конференции в преддверии встречи по сирийскому урегулированию в Астане.

Также спикер добавил, что Казахстан является лишь принимающей стороной, и поэтому не может вмешиваться в решения при выборе площадок для последующих встреч.

«Мы не гонимся за дивидендами. Мы рассчитываем, что это будет способствовать укреплению нашего статуса, хотя это не главное для нас. Как известно, Казахстан с января этого года является членом Совета Безопасности ООН, и на протяжении следующих двух лет мы будем работать в составе этого важного политического органа. Главная причина, по которой мы организуем эти переговоры по просьбе стран-гарантов, заключается в том, что мы хотим помочь прекратить войну в Сирии», - заявил Роман Василенко.

Вице-министр иностранных дел РК добавил, что Казахстан не рассматривает эту встречу как альтернативу Женевскому переговорному процессу.

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Как сообщил спикер, встречу по сирийскому урегулированию в Астане будут освещать 320 иностранных и 120 казахстанских СМИ.