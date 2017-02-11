Вице-премьеры России и Казахстана обсудили тему Байконура

Дмитрий Рогозин и Аскар Мамин, вице-премьеры России и Казахстана, провели в Москве переговоры, на которых обсудили тему космодрома Байконур, сообщает ИА «Интерфакс».

«В доме правительства РФ состоялись российско-казахстанские переговоры с участием первого вице-премьера Республики Казахстан Аскара Мамина по Байконуру и вопросам военно-промышленного сотрудничества», - сообщил Рогозин в пятницу в фейсбуке.

Кроме того, стороны говорили о развитии российско-казахстанских военно-промышленных связей. Встреча состоялась в Доме правительства, рассказал Дмитрий Рогозин. Дмитрий Рогозин, так же как и Аскар Мамин, курирует в Казахстане вопросы, связанные с космосом и военно-промышленным комплексом. Подробностей переговоров Рогозин не привел.