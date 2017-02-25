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Во Франции началось расследование по делу Франсуа Фийона

25.02.2017 14:10   814   0

Дело кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона передано следователям. Об этом сообщила финансовая прокуратура. В свою очередь, адвокаты четы Фийон не сомневаются, что суд сможет доказать невиновность их подопечных, сообщает Euronews.

Решение было принято после четырех недель предварительного следствия о фиктивном трудоустройстве жены Франсуа Фийона – Пенелопы. По данным СМИ, она в течение десяти лет значилась помощницей супруга, но на работе не появлялась. При этом ей было выплачено более полумиллиона евро из депутатских фондов.

Сам политик неоднократно подтверждал, что его супруга действительно работала вместе с ним. Он признал, что “это было ошибкой” в моральном плане, но при этом подчеркнул, что нынешние обвинения совершенно не обоснованы.

До этого скандала Фийон считался фаворитом президентской гонки во Франции, однако теперь его рейтинги стремительно падают.

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